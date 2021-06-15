По спальному району Петербурга бегает напуганная куница

По спальному району Петербурга бегает напуганная куница
В Петербурге заметили куницу. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города заметили куницу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, 15 июня в Красносельском районе Северной столицы на проспекте Кузнецова очевидцы увидели куницу.

Напомним, что данное животное из рода хищных млекопитающих семейства куньих.

Пользователь Сети, который наблюдал за животным отметил, что понятия не имеет откуда оно взялось.

Также, очевидец сообщил, что млекопитающее пытается скрыться от нападающих на него ворон.

Известно, что в черте города дикие животные не редкие гости. В основном, они приходят в жилые районы в поисках пищи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во Фрунзенском районе города по Обводному каналу плыл кабан.

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По спальному району Петербурга бегает напуганная куница
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