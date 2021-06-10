По Обводному каналу плывет кабан

В Петербурге во Фрунзенском районе города люди стали очевидцами того, как по каналу плывет тушка кабана. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так во Фрунзенском районе Северной столицы в мутной воде Обводного канала заметили тушку белого кабана.

Пользователи Сети пожалели кабана. А также отметили, что видели тушку и в других районах города.

Каким образом кабан попал в канал неясно, также как и непонятно, что стало причиной его смерти.

Известно, что в черте города дикие животные не редкие гости. В основном, они приходят в жилые районы в поисках пищи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Неве в Петербурге заметили дикого кабана, который рискнул переплыть с одного берега на другой.