В Неве заметили погибшего кабана

В Неве заметили погибшего кабана
В Неве заметили кабана. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Неве в Петербурге заметили дикого кабана, который рискнул переплыть с одного берега на другой.

Видимо, животному не хватил сил.

«Кабан в Неве. Видимо, снесло течением», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное. ДТП и ЧП СПб».

«Сил не хватило бедолаге», — пишут пользователи Сети.

Как кабан оказался в Неве, а также, что стало причиной его смерти неизвестно. В черте города часто появляются дикие животные. В основном, они приходят в жилые районы в поисках пищи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в период самоизоляции дикие животные стали чаще выходить к населенным пунктам Ленинградской области. Эксперты это связывают с отменой весенней охоты.

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