Диетолог рассказал об опасности окрошки для некоторых людей

Холодный суп нужно есть с осторожностью тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Дарья Русакова рассказала, чем опасна окрошка для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет «Ридус».

Известно, что в холодный суп добавляют большое количество различных ингредиентов. В связи с этим создается нагрузка на систему пищеварения. Соленые огурцы, например, в том числе сказываются на артериальном давлении. Отказаться от окрошки стоит людям с лишним лесом, инсулинорезистентностью и диабетом. А квас лучше заменить на кефир или минеральную воду.

«Окрошка на квасе — это блюдо и слабоалкогольное, и сильногазированное, потому его употребление может повлечь за собой скачки уровня глюкозы и инсулина в крови»,

— пояснила Русакова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, кому опасно долго находиться на пляже.