Владимир Путин объяснил рост цен на строительные материалы

Президент России Владимир Путин объяснил, почему поднялись цены на строительные материалы. Он уточнил, что инфляция в стране выросла почти на 2%.

Об этом глава государства рассказал в ходе «Прямой линии». Как пояснил президент, рост цен связан с инфляцией – она находилась на уровне 4%, а сейчас составляет почти 6%.

«Стоит задача ее подавления, поэтому ЦБ немного поднял ключевую ставку», — пояснил президент. Он выразил надежду на то, что инфляция снизится хотя бы до 5%.

Президент также уточнил, что на мировых рынках также выросли цены, в том числе и на металл. Российские производства вслед стремятся поднять цены.

«Сейчас принимаются решения по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о налоге на скот.