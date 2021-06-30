Путин: «Налог на скот вводить не собираются»

Во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили, будет ли налог на скот.

Глава государства ответил, что такого налога не будет в России и отметил, что это слухи.

«Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет слухи. Налог на скот вводить не собираются», — сказал Путин.

Сейчас проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, россияне задали более 1,2 миллиона вопросов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации. Он отметил, что по закону руководители субъектов РФ могут вводить правила в соответствии с законом.