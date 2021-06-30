Путин прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Об этом он заявил во время прямой линии.

При это он отметил, что по закону руководители субъектов РФ могут вводить правила в соответствии с законом.

«Нужно просто посмотреть в норму закона. Я говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и придерживаюсь этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две составляющие: общенациональный календарь прививок – это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию против ковида в этот раздел, но депутаты не поддержали, поэтому в этот раздел вакцинация не попала. Вторая составляющая закона говорит, что в случае подъема заболеваемости и эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Именно этим законом руководители регионов воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан из групп риска», — сказал Путин.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.