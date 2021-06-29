Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени

Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID в стране. Фото: kremlin.ru

Добиться вакцинации от COVID-19 60% россиян ближе к осени не удастся. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.

Как сообщил ТАСС, Песков также подчеркнул, что к настоящему моменту «все больше и больше граждан проявляют сознательность», и выразил надежду, что «динамика будет оставаться такой же высокой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о сроках ревакцинации от коронавируса. Делать прививку разрешено спустя шесть месяцев после первой прививки.

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