В Минздраве рассказали о сроках ревакцинации от коронавируса

Делать прививку разрешено спустя шесть месяцев после первой прививки.

В Минздраве РФ рассказали, когда можно проводить ревакцинацию от коронавируса. В ведомстве отметили, что подготовили соответствующие методические рекомендации по вакцинации переболевших и ранее привитых. Об этом пишет ТАСС сегодня, 29 июля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация возможна спустя полгода после вакцинации или болезни. Это – официальные данные, которые будут в ближайшее время переданы в регионы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор попросил Мишустина запретить массовые мероприятия.