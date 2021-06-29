Роспотребнадзор попросил Мишустина запретить массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий в стране из-за COVID-19.

Об этом сообщают «Известия». Она отметила, что вот уже неделю можно наблюдать, как развлекательные мероприятия проводятся, несмотря на рекомендации.

Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже требования по соблюдению всех правил.

Попова отметила, что проведение массовых мероприятий запрещены почти в 70 регионах России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что погода не играет решающей роли при передаче COVID. Погодные условия и температура воздуха для распространения коронавируса воздушно-капельным путем не имеют главного значения. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.