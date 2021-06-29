В Роспотребнадзоре заявили, что погода не играет решающей роли при передаче COVID

В Роспотребнадзоре заявили, что погода не играет решающей роли при передаче COVID
Погодные условия не имеют решающего значения при распространении коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Погодные условия и температура воздуха для распространения коронавируса воздушно-капельным путем не имеют главного значения. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, вирус может передаваться в основном при контакте между людьми. Все зависит не от погоды, а от поведения людей.

Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнул, что защитой от заражения в любую погоду будет являться снижение социальной активности, дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Лебедев также напомнил, что наилучшим способом профилактики COVID-19 является вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса. Индийский штамм COVID-19 более заразный, и он заражает пять-шесть человек, вместо двух-трех, как это было ранее.

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