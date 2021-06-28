Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса

Также вирусолог причинами новой вспышки коронавируса назвал недостаточно серьезное отношение к маскам и низкий уровень вакцинации. Фото: unsplash

Также вирусолог причинами новой вспышки коронавируса назвал недостаточно серьезное отношение к маскам и низкий уровень вакцинации. Фото: unsplash

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.

Об этом сообщает РИА «Новости». Сейчас в Москве сложная ситуация с COVID-19. Она приблизилась к максимуму второй волны. Доза выделяемого людьми коронавируса такова, что прошибает иммунитет у многих россиян.

Нетесов сообщил, что индийский штамм COVID-19 более заразный, и он заражает пять-шесть человек, вместо двух-трех, как это было ранее.

Также вирусолог причинами новой вспышки коронавируса назвал недостаточно серьезное отношение к маскам и низкий уровень вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сети «Медси» и «Хеликс» продолжают исследования на антитела в штатном режиме. В «Медси» заявили, что проблем с реактивами нет. Лабаратория выдерживает сроки. Они работают с отличными от других лабораторий реактивами.