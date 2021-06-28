Сети «Медси» и «Хеликс» продолжают исследования на антитела в штатном режиме

Сети &#171;Медси&#187; и &#171;Хеликс&#187; продолжают исследования на антитела в штатном режиме
В "Хеликсе" отметили, что экспертизы на антитела доступны в их центрах во всех городах по записи. Фото: pixabay.com

Сети «Медси» и «Хеликс» продолжают исследования на антитела в штатном режиме.

Об этом сообщает ТАСС. В «Медси» заявили, что проблем с реактивами нет. Лабаратория выдерживает сроки. Они работают с отличными от других лабораторий реактивами.

В «Хеликсе» отметили, что экспертизы на антитела доступны в их центрах во всех городах по записи. Сейчас возрос спрос, поэтому увеличился срок выдачи результатов до двух дней.

Обе лаборатории работают в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 28 590 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 9 688 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

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