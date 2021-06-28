В Петербурге на коронавирус проверили еще 28 590 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление COVID-19. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 28 590 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 9 688 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что главное противопоказание к вакцинации от коронавируса — это сильная аллергия после первой прививки.