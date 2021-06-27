Россиянам назвали главное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Врач добавил, что жаркая погода никак не повлияет на самочувствие после вакцинации. Фото: pixabay

Врач добавил, что жаркая погода никак не повлияет на самочувствие после вакцинации. Фото: pixabay

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что главное противопоказание к вакцинации от коронавируса — это сильная аллергия после первой прививки.

Как передает «Лента.ру», другими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент прививки, включая инфекционные.

По словам специалиста, сейчас не ставят прививки беременным и кормящим, однако он предполагает, что ситуация изменится в течение полугода, поскольку в ближайшее время начнутся исследования на эту тему.

Врач добавил, что жаркая погода никак не повлияет на самочувствие после вакцинации, если нормально переносится. Чтобы облегчить состояние в жару, нужно носить головной убор, пить больше жидкости, стараться оставаться в тени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург заявил, что при мутации коронавируса «Спутник V» можно изменить за неделю.