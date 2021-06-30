Владимир Путин рассказал, стоял ли мир на пороге Третьей мировой, когда произошел инцидент с британским эсминцем в Крыму

Владимир Путин рассказал, стоял ли мир на пороге Третьей мировой, когда произошел инцидент с британским эсминцем в Крыму
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем, который нарушил госграницу в Крыму.

«Мне так не кажется», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, стоял ли в этот момент мир на вороге третьей мировой войны.

Президент также назвал действия британцев провокацией. Владимир Путин подчеркнул, что к инциденту причастны и американцы.

«Те, кто это делают, знают, что не смогут выйти победителями», — добавил президент.

Напомним, 23 июня госграницу нарушил эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании. Из территориального моря России его удаюсь выдворить только совместными усилиями флота и авиации.

Ранее Владимир Путин рекомендовал главам всех регионов проводить «Прямые линии».

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