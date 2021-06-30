Путин посоветовал всем главам регионов проводить «Прямые линии»

Путин посоветовал всем главам регионов проводить «Прямые линии»
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин считает, что проводить «Прямые линии» следует главам всех регионов.

Об этом Владимир Путин заявил во время собственной «Прямой линии», отвечая на один из вопросов. По его словам, подобное прямое общение важно, поскольку граждане могут задать лично вопросы первому лицу.

Он также подчеркнул, что такой формат общения полезен, поскольку позволяет получить выборку наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей.

Ранее Владимир Путин объяснил рост цен на строительные материалы.

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