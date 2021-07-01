Две совы улетели из Пулково в Калининград

Сотрудники Россельхознадзора провели в петербургском аэропорту Пулково ветеринарный контроль двух сов — птенца и взрослой птицы.
Контроль двух сов провели во вторник, 29 июня, в Пулково. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Северо-Западу.
Птиц отправил Ленинградский зоопарк. Через городской аэропорт они следовали в адрес Музея филинов и сов в Калининградской области.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено, обе совы допущены к дальнейшему следованию», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково. Партии заказали рыбохозяйственные компании из Ленобласти и Карелии, а также житель Челябинской области.