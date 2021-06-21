Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково

Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково
Всю икру допустили к дальнейшему следованию. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора провели в аэропорту Пулково ветеринарный контроль трех крупных партий икры форели.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора, икру проверили в грузовом терминале аэропорта. Инспекторы осмотрели три партии оплодотворенной икры форели, в которых всего было 1,4 млн икринок.

Один миллион икринок поставила компания из города Бытув, что на севере Польши. Еще 400 тысяч икринок отправила фирма из города Саби, расположенного на северо-востоке ЮАР. Партии заказали рыбохозяйственные компании из Ленобласти и Карелии, а также житель Челябинской области.

Нарушений при ветеринарном контроле не нашли, всю икру допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор уничтожил свыше 170 кг сыра, масла и мяса.

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