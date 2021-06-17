Россельхознадзор уничтожил свыше 170 кг сыра, масла и мяса

В Петербурге 16 июня был проведен рейд, целью которого было выявить факты неисполнения Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, 173 килограмма готовой мясной продукции, сыра и масла, которые запрещены к ввозу в страну, изъял и уничтожил Россельхознадзор в Северной столице.

Отмечается, что рейд был проведен рядом со станциями метрополитена «Академическая» и «Гражданский проспект».

Изъятые продукты были изготовлены в Германии, Польше, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании, Литвы, Швеции и Дании.

Таким образом, на следующий день, 17 июня все 173 килограмма мясной и молочной продукции были изъяты и уничтожены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково.