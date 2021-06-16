Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили пчелиные матки перевозимые в Петербург.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 150 пчелиных маток успешно преодолели ветеринарный контроль Управления в аэропорту Северной столицы Пулково.

Так, в грузовом терминале воздушной гавани работники Россельхознадзора проверили 150 пчелиных маток.

Известно, что насекомые прилетели на самолете из Республики Крым. Оттуда в Петербург их отправило фермерское хозяйство.

Сообщается, что здесь, в городе на Неве их ожидает индивидуальный предприниматель.

В результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений найдено не было выявлено, поэтому пчелы могут следовать дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург.