Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили пчелиные матки перевозимые в Петербург.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 150 пчелиных маток успешно преодолели ветеринарный контроль Управления в аэропорту Северной столицы Пулково.
Так, в грузовом терминале воздушной гавани работники Россельхознадзора проверили 150 пчелиных маток.
Известно, что насекомые прилетели на самолете из Республики Крым. Оттуда в Петербург их отправило фермерское хозяйство.
Сообщается, что здесь, в городе на Неве их ожидает индивидуальный предприниматель.
В результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений найдено не было выявлено, поэтому пчелы могут следовать дальше.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург.