Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург

В морском порту Северной столицы задержали партию мандаринов с опасными мухами.
Специалисты организовали проверку свежих фруктов из Аргентины общей массой более 160 тонн. В результате осмотра были обнаружены живые личинки средиземноморской плодовой мухой.
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, опасную поставку не пустили на территорию России.
В ближайшее время партию обезвредят или уничтожат.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга. Груз прибыл из Индии в адрес предприятия, которое производит готовый корм для животных.