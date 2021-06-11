Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург

В ближайшее время партия должна быть обезврежена или уничтожена. Фото: pixabay.com

В ближайшее время партия должна быть обезврежена или уничтожена. Фото: pixabay.com

В морском порту Северной столицы задержали партию мандаринов с опасными мухами.

Специалисты организовали проверку свежих фруктов из Аргентины общей массой более 160 тонн. В результате осмотра были обнаружены живые личинки средиземноморской плодовой мухой.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, опасную поставку не пустили на территорию России.

В ближайшее время партию обезвредят или уничтожат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга. Груз прибыл из Индии в адрес предприятия, которое производит готовый корм для животных.