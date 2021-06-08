Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга

Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга
Назначены штрафы. Фото: pixabay

Сотрудники Россельхознадзора нашли семена паразитических растений в крупной партии продовольственного нуга из Индии.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления ведомства, в порту Петербурга инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 25 тонн продовольственного нуга. Это растение, которое используется как корм для птиц.

Груз прибыл из Индии в адрес предприятия, которое производит готовый корм для животных.

В партии нашли жизнеспособные семена карантинных паразитических растений рода Cuscuta sp. По заявлению собственника, нуг должны переработать на специальном предприятии, чтобы избавить партию от паразитов.

По данному факту ведомство открыло дела об административном правонарушении, виновных лиц оштрафовали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти посеяли 8,4 тонн нелегальной травы.

новости СПб Россельхознадзор фитосанитарный контроль


 

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