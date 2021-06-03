В Ленобласти посеяли 8,4 тонн нелегальной травы

У предприятия не нашлось документов, которые подтверждали бы сортовые качества травы.

Сотрудники Россельхознадзора нагрянули с проверкой в сельскохозяйственное предприятие Ленинградкой области. В ходе нее удалось выяснить, что у компании нет документов, которые подтверждали бы сортовые качества травы. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что предприятие нелегально высадило 8,4 тонн травы. Нарушителей уже привлекли к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана. Инспекторы в грузовом терминале Пулково проверили здоровье карликовых камерунского козла, французских овцы и барана, а также документацию на них.