В Ленобласти посеяли 8,4 тонн нелегальной травы

В Ленобласти посеяли 8,4 тонн нелегальной травы
В Ленобласти высадили более 8,4 тонн семян травы. Фото: Pixabay

У предприятия не нашлось документов, которые подтверждали бы сортовые качества травы.

Сотрудники Россельхознадзора нагрянули с проверкой в сельскохозяйственное предприятие Ленинградкой области. В ходе нее удалось выяснить, что у компании нет документов, которые подтверждали бы сортовые качества травы. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что предприятие нелегально высадило 8,4 тонн травы. Нарушителей уже привлекли к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана. Инспекторы в грузовом терминале Пулково проверили здоровье карликовых камерунского козла, французских овцы и барана, а также документацию на них.

ленинградская область Россельхознадзор трава


 

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