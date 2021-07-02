Куда сходить в Петербурге на выходных – День Достоевского и дачные сезоны

На этой неделе все складывается так, чтобы петербуржцы и гости Северной столицы могли насладиться и красотами города, и его насыщенной культурной программой. Праздник ждет любителей литературы – в городе проходит фестиваль Набокова, а на выходные запланирован День Достоевского. Занятие по душе найдут себе и те, кто не так много времени проводит за книгой.

Любителям литературы

Еще в июне в Петербурге стартовал фестиваль «Набоковские дни». В городе проходит презентация книг, лекции, экскурсии, посвященных творчеству писателя.

В воскресенье, 4 июля, в рамках фестиваля запланирована авторская экскурсия научного сотрудника ИРЛИ РАН Татьяны Пономаревой по набоковским местам Петербурга.

В субботу, 3 июля, в Петербурге в 20-й раз пройдет День Достоевского. По традиции, праздник отмечают именно в первую субботу июля, поскольку в это время начинается действие романа «Преступление и наказание».

Горожан ждет особенная программа. Каждый год музеи, театры и библиотеки устраивают настоящее торжество. На улицы города выводят ростовых кукол, артисты читают произведения писателя, а для горожан устраивают экскурсии. В этом году петербуржцам предлагают пройти по маршрутам «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности», «Петербург в романе “Идиот”», «Достоевский на Невском».

Продолжается и фестиваль авторских книгоцентричных экскурсий «Петербург как сюжет». Экскурсоводы-энтузиасты устраивают прогулки по мотивам книг и приключений реальных исторических личностей. В субботу запланирована экскурсия «Калевала в Петербурге или Поход за Сампо», а 4 июля – «Остров детства».

Музыка и дачи

«Петербург как сюжет» — не единственный фестиваль, который пройдет в Петербурге в эти выходные.

В ночь с 3 на 4 июля Белое озеро превратят в огромную сцену, а его берега в зрительный зал. Все это – ради XI фестиваля «Ночь музыки – 2021» в Гатчине. Гостей ждет концерт классической музыки в атмосфере старинного парка.

В Выборге пройдет фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо – 2021». Еще 100 лет назад город и его окрестности были излюбленными местами петербуржцев. Столичные дачники перебирались туда семьями на лето. 4 июля в парке устроят «Дачный променад», традиционные усадебные игры, мастер-классы, выставку «Приусадебный перрон: петербургский дачник на Финляндском направлении». Для посетителей Монрепо выступит квартет молодежного симфонического оркестра Санкт-Петербурга Creato Project. Там же пройдет премьера спектакля по пьесе И. Л. Щеглова «Дачный муж».

Дать отдых глазам

Тех, кто хочет дать отдохнуть глазам, ждут в выходные в Ботаническом саду на второй международной выставке хост «Магия зеленного цвета». Хоста – это многолетнее растение. Его часто используют в ландшафтном дизайне.

У горожан еще есть шанс оценить в музее-институте семьи Рерихов выставку «Держава Рериха». Искусствоведы считают, что художник гениально передал с помощью красок мир своих видений.

Любителям животных

В «Экспофоруме» до 5 июля будет проходить грандиозное событие для всех любителей собак – выставка «Город собак». Она обещает собрать пять тысяч четвероногих со всей России. Своими глазами горожане увидят более 400 пород. Здесь можно будет и приобрести собаку, и приютить, и пообщаться с заводчиками, и насладиться шоу-программой.