Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020 после победы над Чехией

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020 после победы над Чехией
Победа принесла датчанам место в полуфинале Евро-2020. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Матч сборных Дании и Чехии закончился со счетом 2:1 в пользу датских футболистов. Это позволило победителям попасть в полуфинал чемпионата Европы.

Датчане открыли счет уже на пятой минуте игры. Гол в ворота противников забил полузащитник Томас Дилэйни. На 42-й минуте преимущество сборной Дании удвоилось благодаря Касперу Дольбергу. Чешские футболисты отыграли один мяч на 49-й минуте — отличился Патрик Шик.

Победа принесла датчанам место в полуфинале Евро-2020. Их противник станет известен сегодня, 3 июля, после матча между Англией и Украиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020. Матч состоялся в пятницу, 2 июля, на «Газпром Арене». Эта встреча Евро-2020 стала последней для Северной столицы.

дания - чехия евро-2020 полуфинал чемпионат европы по футболу


 

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