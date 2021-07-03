Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020 после победы над Чехией

Матч сборных Дании и Чехии закончился со счетом 2:1 в пользу датских футболистов. Это позволило победителям попасть в полуфинал чемпионата Европы.

Датчане открыли счет уже на пятой минуте игры. Гол в ворота противников забил полузащитник Томас Дилэйни. На 42-й минуте преимущество сборной Дании удвоилось благодаря Касперу Дольбергу. Чешские футболисты отыграли один мяч на 49-й минуте — отличился Патрик Шик.

Победа принесла датчанам место в полуфинале Евро-2020. Их противник станет известен сегодня, 3 июля, после матча между Англией и Украиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020. Матч состоялся в пятницу, 2 июля, на «Газпром Арене». Эта встреча Евро-2020 стала последней для Северной столицы.