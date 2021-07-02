Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020
Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Испания обыграла сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче Евро-2020, который прошел в Санкт-Петербурге. Команда Луиса Энрике одержала победу в серии пенальти.

Матч состоялся в пятницу, 2 июля, на «Газпром Арене». Эта встреча Евро-2020 стала последней для Северной столицы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В самом начале встречи полузащитник швейцарцев Денис Закария забил мяч в собственные ворота. Однако спустя час игры команды сравняли счет. В серии пенальти сильнее оказалась Испания – 3:1.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 июня в городе открылось третье общественное пространство, где поклонники футбола, помимо стадиона, могли собраться все вместе и посмотреть игру.

евро-2020 новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП
Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020
Новый пункт вакцинации откроется в Петербурге в ТЦ «Французский ...
В Ленобласти укушенного гадюкой мужчину эвакуировали из леса спасатели
На Муринской дороге собралась гигантская пробка из-за ДТП с грузовиком
Машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных
Болельщики заполонили фан-зону ЕВРО-2020 на Дворцовой площади: фоторепортаж ...
В Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за ...