Испания обыграла Швейцарию в матче 1/4 стадии плей-офф на Евро-2020

Испания обыграла сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче Евро-2020, который прошел в Санкт-Петербурге. Команда Луиса Энрике одержала победу в серии пенальти.

Матч состоялся в пятницу, 2 июля, на «Газпром Арене». Эта встреча Евро-2020 стала последней для Северной столицы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В самом начале встречи полузащитник швейцарцев Денис Закария забил мяч в собственные ворота. Однако спустя час игры команды сравняли счет. В серии пенальти сильнее оказалась Испания – 3:1.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.

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