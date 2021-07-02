Болельщики заполонили фан-зону ЕВРО-2020 на Дворцовой площади: фоторепортаж Gazeta.SPb

На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге проходит последний матч в рамках чемпионата Европы 2020. На Дворцовой площади появилась дополнительная фан-зона.

Матч между Испанией и Швейцарией начался в 19:00. Сегодня, 2 июня, в городе открылось третье общественное пространство, где поклонники футбола, помимо стадиона, могут собраться все вместе и посмотреть игру.

Вход на фан-зону, традиционно, свободный и без предварительной регистрации. Пускать на площадку болельщиков начали за три часа до начала матча.

Однако пускают на Дворцовую не более 3 тысяч человек, чтобы не создавать столпотворения. Оставаться там можно будет до полуночи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после встречи Швейцарии и Испании на Дворцовой покажут игру Бельгии и Италии, а 3 июля встретятся сборные Чехии и Дании, а также Украины и Англии.