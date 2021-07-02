Фан-зона на Дворцовой ждет болельщиков – фоторепортаж Gazeta.SPb

Фан-зона на Дворцовой ждет болельщиков – фоторепортаж Gazeta.SPb
Фан-зона на Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С пятницы, 2 июля, следить за матчами Евро-2020 можно прямо на Дворцовой площади. Фан-зону там открыли к важным встречам турнира. До развязки спортивной интриги осталось не так много времени – стартует четвертьфинал.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Фотокорреспондент Gazeta.SPb побывал на фан-зоне 2 июля перед матчами 1/4 чемпионата Европы по футболу. До этого наблюдать за игрой можно было только в футбольной деревне на Конюшенной площади и в «Юбилейном».

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Самые яркие матчи теперь начинают транслировать и на Дворцовой, где организовали зону публичного просмотра. Матчи плей-офф там будут транслировать 2, 3, 6, 7 и 11 июля.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пускать на площадку болельщиков начнут за три часа до начала матча. Оставаться там можно будет до полуночи.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

2 июля до начала матча Швейцарии и Испании, который стартует в 19:00, фанатам обещают развлекательную программу. В 17:27 на Дворцовой начнется выступление Olympic brass orchestra.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Коллектив исполнит попурри из классической музыки, а танцоры представят жителей Петербурга разных эпох.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Этот же оркестр сыграет на сцене и 3 июля. Музыканты исполнят произведения Штрауса.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

После встречи Швейцарии и Испании на Дворцовой покажут игру Бельгии и Италии, а 3 июля встретятся сборные Чехии и Дании, а также Украины и Англии.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Отметим, что в футбольной деревне на Конюшенной площади выступит группа «Ундервуд».

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

«Ундервуд сегодня – это море хитов, в которых удивительно гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия – ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе», — так описывают группу организаторы.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об ограничениях в Петербурге из-за матча Швейцарии и Испании.

Фан-зона Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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