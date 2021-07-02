1/4 Евро-2020 в Петербурге: где не проехать и как посмотреть

В Петербурге 3 июля пройдет 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Жители не смогут свободно проехать по центру Петербурга, а болельщиков просят добираться до стадиона на метро.

В 19:00 на «Газпром Арене» встретятся сборные Швейцарии и Испании. Петербургский оракул кот Ахилл уже выбрал победителя. Перед хвостатым поставили две миски с кормом. По традиции, победителем становится та страна, чья миска приглянется Ахиллу. По предсказанию Ахилла, выиграет в матче команда Испании. Это последний матч, который примет Северная столица в рамках Евро-2020.

Отметим, что до полуночи будет закрыт въезд автомобилей на Крестовский остров. Проехать на личном транспорте можно только по специальным пропускам.

Болельщикам советуют пользоваться станциями метро «Зенит» и «Крестовский остров». Добраться до стадиона также можно автобусами-шаттлами S2, S3, S4, S6, S10, отправляющимися от пл. Восстания, станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и аэропорта «Пулково».

Пройтись через Яхтенный мост можно, выйдя на остановке трамваем №№19 и 48.

Те, кто не купил билеты на стадион, сможет следить за ходом матча в футбольной деревне. В 19:00 там начнется трансляция матча Швейцарии и Испании, а следом, в 22:00 – Бельгии и Италии.

Кстати, 2 июля работу начнет фан-зона прямо на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb показывала, как кот Ахилл выбирал победителя 1/4 чемпионата Европы по футболу.