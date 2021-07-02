Петербургский кот Ахилл предсказал победу Испании в матче со Швейцарией на Евро-2020

Петербургский кот Ахилл предсказал победу Испании в матче со Швейцарией на Евро-2020
Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария - Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургский кот Ахилл сделал предсказание на матч 1/4 финала чемпионата Европы Швейцария — Испания. Белоснежный оракул остановился на миске под флагом Испании.

Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Выбор осуществлялся привычным способом — рядом с флагами Швейцарии и Испании разместили две совершенно одинаковые миски с кормом, чтобы исключить возможность «нечестного» выбора. По традиции, страной-победителем становится та миска, которая приглянется Ахиллу.

Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На этот раз пушистый предсказатель Евро-2020 решил, что победа ждет сборную Испании.

Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сборные Швейцарии и Испании встретятся на поле сегодня, 2 июля. Матч начнется в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Кот Ахилл официально стал оракулом матчей чемпионатов Европы по футболу, которые принимает Северная столица. Ему выдали личный FAN ID, на котором красуется надпись «Эрмитажный кот-оракул Ахилл».

Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Швейцария — Испания. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл был прав: Бельгия обыграла команду Финляндии со счетом 2:0 на Евро в Петербурге.

евро-2020 кот ахилл кот-оракул новости СПб прогноз на матч швейцария - испания


 

Новости партнеров
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ревакцинация от коронавируса в Петербурге начнется 5 июля
В России за сутки коронавирус подтвердился у 23,2 тысячи человек
В Ленобласти стало известно о 191 новом случае коронавируса
Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы
От коронавируса за сутки умер 101 житель Петербурга
Коронавирусом в Петербурге за сутки заболел 1671 человек
«Пожарные неслись со всех сторон»: на Кораблестроителей загорелся ...
Петербургский кот Ахилл предсказал победу Испании в матче со Швейцарией на ...