Петербургский кот Ахилл предсказал победу Испании в матче со Швейцарией на Евро-2020

Петербургский кот Ахилл сделал предсказание на матч 1/4 финала чемпионата Европы Швейцария — Испания. Белоснежный оракул остановился на миске под флагом Испании.

Выбор осуществлялся привычным способом — рядом с флагами Швейцарии и Испании разместили две совершенно одинаковые миски с кормом, чтобы исключить возможность «нечестного» выбора. По традиции, страной-победителем становится та миска, которая приглянется Ахиллу.

На этот раз пушистый предсказатель Евро-2020 решил, что победа ждет сборную Испании.

Сборные Швейцарии и Испании встретятся на поле сегодня, 2 июля. Матч начнется в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Кот Ахилл официально стал оракулом матчей чемпионатов Европы по футболу, которые принимает Северная столица. Ему выдали личный FAN ID, на котором красуется надпись «Эрмитажный кот-оракул Ахилл».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл был прав: Бельгия обыграла команду Финляндии со счетом 2:0 на Евро в Петербурге.