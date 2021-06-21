Кот Ахилл был прав: Бельгия обыграла команду Финляндии со счетом 2:0 на Евро в Петербурге

Сборная Бельгии обыграла команду из Финляндии в матче третьего тура группового этапа на Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:0.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Финляндия заняла третье место в группе.

По итогам встречи команда Бельгии набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия, забив три гола, и расположилась следом. Сборная Дании заняла второе место, а Россия – на четвертой строчке, наша сборная покидает чемпионат.

Напомним, сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил Артем Дзюба. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что знаменитый кот-оракул Ахилл из петербургского Эрмитажа выбрал «предсказал» победителя в матче Финляндия — Бельгия в рамках чемпионата Европы по футболу. Он решил, что победа ждет сборную Бельгии, и не ошибся.