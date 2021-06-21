Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Кот-оракул Ахилл дал прогноз на матч Финляндия &#8212; Бельгия: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия - Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Знаменитый кот-оракул Ахилл из петербургского Эрмитажа выбрал победителя в предстоящем матче Финляндия — Бельгия в рамках чемпионата Европы по футболу.

Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Перед котом поставили две совершенно одинаковые миски с кормом, чтобы исключить возможность «нечестного» выбора. Перед каждой из мисок поставили флаг двух стран — Финляндии и Бельгии. По традиции, страной-победителем становится та миска, которая приглянется Ахиллу. На этот раз белоснежный предсказатель Евро-2020 решил, что победа ждет сборную Бельгии.

Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сборные Финляндии и Бельгии встретятся на поле сегодня, 21 июня. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Кот Ахилл официально стал оракулом матчей чемпионатов Европы по футболу, которые принимает Северная столица. Ему выдали личный FAN ID, на котором красуется надпись «Эрмитажный кот-оракул Ахилл».

Петербургский кот Ахилл дал прогноз на матч Финляндия — Бельгия. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Белый кот Ахилл раньше жил в Эрмитаже, а с лета 2018 года его забрали в семью. Он предсказывал итоги матчей во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с Финляндией. Прогноз кота-предсказателя оказался верным: сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020.

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