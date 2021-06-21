Сборная России проиграла сборной Дании

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил Артем Дзюба.

Матч Россия — Дания проходит в Копенгагене. Последний матч российской сборной на групповом этапе начался в 22:00. Сборная России ушла на перерыв после первого тайма игры с Данией проигрывая 0–1.

Второй тайм также начался для российской команды печально — на 60-й минуте счет стал 0:2. Один гол смог отыграть Артем Дзюба, который забил гол с пенальти. После этого у болельщиков появилась надежда на то, что наша команда сможет отыграться. После соперники забили еще два гола и обеспечили себе выход из группы со второго места в плей-офф.

Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.