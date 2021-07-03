Сборная Англии с разгромным счетом обыграла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии разгромила украинских футболистов в матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу и выбилась в полуфинал.
Матч между сборными Англии и Украины прошел на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.
В английской сборной отличился капитан Харри Кейн, который оформил дубль, забив на 4-й и 50-й минутах. Также защиту украинцев пробили Харри Магуайр (46) и Джоржан Хендерсон (63).
Победа над сборной Украины позволила команде из Англии выйти в полуфинал, где их ждет встреча с датчанами. Они сыграют 7 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».
В первом полуфинале 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.
Финал Евро-2020 пройдет 11 июля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020 после победы над Чехией.