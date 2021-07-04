Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие признаки могут указывать на то, что вас прослушивают по телефону.

«Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. Нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Также специалист отметил, что часто при скачивании приложений люди дают согласие на доступ к микрофону и камерам смартфона

Еще один признак прослушки это таргетированный под ваши разговоры контент. На это могут указывать реклама или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-то по телефону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чаще всего россияне положительно относятся к рекламе, которая никаким образом не затрагивает их личного пространства. Так, большинство не испытывает никакого негатива к наружной рекламе, поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ.