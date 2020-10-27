Определена реклама, которая раздражает россиян больше всего

Самой раздражающей для россиян рекламой оказалась та, которая нарушает их личное пространство. К такой можно отнести, например, телефонные звонки.

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte. Как сообщает РИА Новости, в исследовании, которое провели в июне, приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Чаще всего россияне положительно относятся к рекламе, которая никаким образом не затрагивает их личного пространства. Так, большинство не испытывает никакого негатива к наружной рекламе, поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ.

А вот реклама в Сети надоедает пользователям гораздо сильнее. Россияне недовольны рекламой в соцсетях, на сайтах, при мобильной рассылке и рассылке по электронной почте. Самое плохое отношение у респондентов наблюдается к телефонным звонкам потенциальным клиентам.

Что касается полезных видов рекламы, то к такой россияне относят рекламу на ТВ и поисковую рекламу.

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