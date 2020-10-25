Российские автомобилисты назвали о главные критерии при выборе машины

Российские автомобилисты назвали о главные критерии при выборе машины
Автомобилисты постарше в первую очередь думают о безопасности.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аналитики выяснили, на что россияне ориентируются при выборе и покупке автомобиля. Исследование провел аналитический центр НАФИ.

Как сообщает RT, почти половина (44%) опрошенных в первую очередь смотрели на экономичность, а 38% ориентировались на безопасность.

О внешнем виде автомобиля заботятся лишь 37%, размер интересует 36% автовладельцев, а на марку автомобиля обращают внимание 35% покупателей.

Возрастная группа от 18 до 24 лет отдавала приоритет автомобилям, которые им нравились внешне (73%), его марке (49%) и престижности автомобиля (25%).

Те, кто постарше, в первую очередь думают о безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты сравнили затраты на самые популярные автомобили в России.

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