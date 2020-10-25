Эксперты сравнили затраты на самые популярные автомобили в России

Toyota RAV4 оказалась самой дорогой в обслуживании из трех самых популярных в России автомобилей типа SUV. Фото: pixabay.com

Toyota RAV4 оказалась самой дорогой в обслуживании из трех самых популярных в России автомобилей типа SUV. Фото: pixabay.com

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сравнили затраты на содержание трех самых популярных на российском рынке кроссоверов: Kia Sportage, Toyota RAV 4 и Volkswagen Tiguan.

Сравнивались автомобили в полноприводной модификацией и автоматической коробкой переключения передач с расчетным сроком эксплуатации в пять лет и общим пробегом за этот период 100 тысяч км. Наиболее затратными «расходными материалами» в содержании машин оказались бензин и страховка.

Самой «экономной» моделью признали Volkswagen Tiguan, на содержание которого в месяц потребуется 21 678 рублей. Эксплуатация Kia Sportage обойдется дороже — в 23 056 рублей. Наиболее дорогой в обслуживании оказалась Toyota RAV4, на которую придется потратить 25 433 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала 2020 года цены на автомобили в среднем по России поднялись на 3-15%.