Эксперты сравнили затраты на самые популярные автомобили в России

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сравнили затраты на содержание трех самых популярных на российском рынке кроссоверов: Kia Sportage, Toyota RAV 4 и Volkswagen Tiguan.
Сравнивались автомобили в полноприводной модификацией и автоматической коробкой переключения передач с расчетным сроком эксплуатации в пять лет и общим пробегом за этот период 100 тысяч км. Наиболее затратными «расходными материалами» в содержании машин оказались бензин и страховка.
Самой «экономной» моделью признали Volkswagen Tiguan, на содержание которого в месяц потребуется 21 678 рублей. Эксплуатация Kia Sportage обойдется дороже — в 23 056 рублей. Наиболее дорогой в обслуживании оказалась Toyota RAV4, на которую придется потратить 25 433 рубля.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала 2020 года цены на автомобили в среднем по России поднялись на 3-15%.