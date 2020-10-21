Стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 3-15%

До конца года эксперты прогнозируют "планомерное" повышение цен на авторынке на 1-3%. Фото: pixabay.com

До конца года эксперты прогнозируют "планомерное" повышение цен на авторынке на 1-3%. Фото: pixabay.com

С января по октябрь 2020 года на отечественном автомобильном рынке произошло повышение цен в среднем на 3-15%.

Эксперты автодилера «Авилон» обуславливают эту тенденцию ослаблением рубля, новинками модельного ряда и рестайлингом уже известных автомобилей. К примеру, Huyndai из-за колебаний курса валют поднял цены на машины на 4-5%. Автомобили марки Fiat за 2020 год выросли в стоимости на 5,8-6,5%, Volkswagen — на 4,5-9%.

Гораздо ощутимее подорожал Jeep — сразу на 10-14%. Кроме того, существенно прибавили в цене машины BMW (7-15%) и Audi (5-15%). Не остались в стороне от повышения цен Mercedes (3-12%) и Volvo (5-12%). Интересно, что люксовые Aston Martin и Ferrari в этом году воздержались от увеличения стоимости своих машин. Скорее всего, до конца года участники рынка поднимут цены еще на 1-3%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России внезапно подскочили цены на подсолнечное масло.