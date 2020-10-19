В России резко подорожало подсолнечное масло

В России резко подорожало подсолнечное масло
Подсолнечник. Фото: pixabay.com

Тонна масла стоит рекордные 74,1 тысячи рублей.

В России сильно подорожало подсолнечное масло. Об этом сообщает РИА Новости. Исследование провел аналитический центр «Совэкон», специалисты которого обратили внимание на установленный рекорд.

Подсолнечное масло на экспорт подорожало почти на 3,8%, а внутренние котировки выросли на 6,6% — до 74 тысяч рублей за тонну, включая НДС. Это связано с количеством собранного маслосемян. Количество тонн оказалось ниже, чем в прошлом году. Эксперты предсказывали, что урожай подсолнечника может оказаться самым низким за последние несколько лет. В то ж время в ФАС добавили, что будут следить за ростом цен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оливковое масло может помочь снизить давление. Австралийские ученые выбрали для исследования 50 человек, 25 из которых на добровольной основе в течение 21 дня употребляли масло первого отжима, а оставшаяся половина — рафинированное масло.

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