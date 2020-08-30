Оливковое масло может помочь снизить давление

Стоит помнить, что даже самое качественное оливковое масло будет вредным при неумеренном употреблении. Фото: pixabay.com

Стоит помнить, что даже самое качественное оливковое масло будет вредным при неумеренном употреблении. Фото: pixabay.com

Ежедневное употребление безопасного количества оливкового масла благоприятно отражается на артериальном давлении.

Это выяснили специалисты мельбурнского университета Ла Троба, которые поделились своими выводами с читателями научного издания MedicalXpress. Австралийские ученые выбрали для исследования 50 человек, 25 из которых на добровольной основе в течение 21 дня употребляли масло первого отжима, а оставшаяся половина — рафинированное масло. При этом никаких лекарств участники эксперимента не принимали.

По итогам трехнедельного наблюдения у участников из первой группы центральное артериальное давление стало ниже на 2,5%, а периферическое систолическое — на 2%. Исследователи считают, что причинами во множестве активных соединений, содержащихся в оливковом масле, а также полифенолах, имеющих противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые смогли вырастить полноценное сердце из стволовых клеток.