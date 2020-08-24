Ученым удалось вырастить человеческое сердце из стволовых клеток

Ученым удалось вырастить человеческое сердце из стволовых клеток
Искусственное сердце поможет значительно продвинуться в изучении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Фото: pixabay.com

Ученые из Университета штата Мичиган смогли вырастить из стволовых клеток модель человеческого сердца в миниатюре, полностью повторяющую функционал настоящего органа.

Такая «версия» сердца называется органоид, её разработали в лаборатории Мичиганского университета с применением структуры стволовых клеток, которая заменяет эмбриональную и фетальную стадию развития. Это позволило исследователям добиться полного функционирования всех клеток, камер и сосудов органоида.

О достижениях американских специалистов пишет медицинское издание Medical Xpress. Отметим, что открытие ученых позволит изучать болезни сердечно-сосудистой системы без использования эмбрионального материала и не нарушая этические принципы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как распознать в человеке потенциального алкоголика.

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Ученым удалось вырастить человеческое сердце из стволовых клеток