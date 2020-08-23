Ученые назвали признаки будущего алкоголика

Зависимость часто возникает у людей с первой группой крови. Фото: pixabay

Зависимость часто возникает у людей с первой группой крови. Фото: pixabay

Чаще всего алкоголиками становятся люди со второй группой крови.

Ученые из Университета Глазго и Эдинбургского университета выяснили, какими признаками обладает человек, у которого есть риск стать алкоголиком. Об этом пишет РИА Новости. Во-первых, у алкоголиков чаще всего вторая группа крови. Люди с такой группой также чаще других болеют раком желудка. Больше всего повезло обладателям четвертой группы крови – они реже остальных страдают от этих болезней.

Во-вторых, алкоголики чаще всего интеллектуально развитые люди.

В-третьих, с проблемой могут столкнуться люди со спокойным характером – они предпочитают крепкий алкоголь, так что спиваются быстрее.

В-четвертых, алкоголиков много среди сладкоежек, так как за любовь к сахару и этанолу отвечает одна и та же зона коры головного мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что смартфоны смогут предупреждать хозяев, что они выпили слишком много алкоголя. Участие в исследовании ученых приняли 22 добровольца — мужчины в возрасте от 21 до 43 лет.