Смартфоны смогут предупреждать хозяев, что они выпили слишком много алкоголя

Приложение на смартфоне будет предупреждать владельца, что ему стоит завязывать с выпивкой. Фото: Pixabay

Приложение на смартфоне будет предупреждать владельца, что ему стоит завязывать с выпивкой. Фото: Pixabay

Специалисты научили смартфоны определять степень алкогольного опьянения пользователя по его походке.

Как говорится в работе ученых, опубликованной в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, данные со смартфона человека помогут предотвратить возможные пьяные драки, сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде.

Участие в исследовании ученых приняли 22 добровольца — мужчины в возрасте от 21 до 43 лет. Их попросили пить алкоголь в течение часа, а после прогуляться по улице с прикрепленным к поясу мобильным устройством. Во время их движения смартфон учился отслеживать положение тела и скорость мужчины.

Этот эксперимент позволил установить, что при содержании в крови добровольцев 0,0008% алкоголя походка менялась у 90% из них. Исследователи считают, что это поможет разработать приложение, которое будет предупреждать владельца, что ему стоит завязывать с выпивкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал приложения, замедляющие работу смартфона.