Эксперт назвал приложения, замедляющие работу смартфона

Их стоит удалить, если телефон начал плохо работать.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, какие приложения виноваты в том, что смартфон вдруг начал «тормозить». Своими рекомендациями он поделился в интервью с агентством «Прайм». Он отметил, что следует удалить те из них, которые занимаются слишком много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. Это, например, Facebook и YouTube.

Чаще всего на медленную работу телефона жалуются владельцы старых смартфонов на платформах Android и iOS. Также проблема встречается у гаджетов, оснащенных облегченной системой Android Go. Специалист считает, что лучше всего приобрести новый смартфон, при этом не обязательно дорогой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на смартфонах перестанут работать приложения банков.