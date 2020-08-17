На смартфонах перестанут работать приложения банков

На смартфонах перестанут работать приложения банков
Пользователи не довольны сложившейся ситуацией. Фото: pixabay

Речь идет о смартфонах Huawei и Honor.

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков из-за истекшей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе компаний. Отмечается, что с 13 августа больше не доступны для пользования платежные и банковские приложения, а также некоторые видеоигры. Как долго это будет продолжаться – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G. Китайская компания Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильную связь пятого поколения 5G. Презентация новинки прошла в понедельник, 24 февраля, в Барселоне.

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