Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G

Китайская компания Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильную связь пятого поколения 5G. Презентация новинки прошла в понедельник, 24 февраля, в Барселоне.
«Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов, и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус», — рассказали в компании.
Год назад китайская технологическая корпорация представила Mate X 5G — первый смартфон Huawei с гибким экраном.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Huawei представила смартфоны флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro. В ходе презентации также представили собственный сервис приложений. App Gallery заменил аналоги сервиса Google. Однако загружать поисковые страницы самостоятельно покупатели все же смогут.