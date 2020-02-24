Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G

Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G
Презентация новинки прошла в понедельник, 24 февраля, в Барселоне. Фото: www.huawei.com/en/

Китайская компания Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильную связь пятого поколения 5G. Презентация новинки прошла в понедельник, 24 февраля, в Барселоне.

«Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов, и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус», — рассказали в компании.

Год назад китайская технологическая корпорация представила Mate X 5G — первый смартфон Huawei с гибким экраном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Huawei представила смартфоны флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro. В ходе презентации также представили собственный сервис приложений. App Gallery заменил аналоги сервиса Google. Однако загружать поисковые страницы самостоятельно покупатели все же смогут.

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Huawei Mate XS смартфон
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