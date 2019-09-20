Huawei презентовала новый флагманский смартфон

У Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro - четыре. Фото: Pixabay

У Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro - четыре. Фото: Pixabay

Китайская компания Huawei представила смартфоны флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro . Презентация двух новинок прошла в четверг, 19 сентября, в Мюнхене.

В ходе презентации также представили собственный сервис приложений. App Gallery заменил аналоги сервиса Google. Однако загружать поисковые страницы самостоятельно покупатели все же смогут. Программу разработали в ответ на американские санкции против Китая.

Со слов главы потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю, представленные модели превосходят по основным характеристикам модели конкурентов — Apple и Samsung. Речь идет о скорости передачи данных в сети 5G или времени работы аккумулятора. У Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro — четыре.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что компания планирует выпустить планшеты с российской оперативной системой. Она может помочь китайцам в переписи населения.