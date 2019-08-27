Huawei планирует выпуск планшетов с российской операционной системой

Huawei планирует выпуск планшетов с российской операционной системой
Huawei и Россия планируют активное сотрудничество. Фото: Pixabay

Операционная система «Аврора», возможно поможет китайцам в переписи населения в 2020 году.

Китайская компания Huawei лидер на мировом iT-рынке обсуждает с Россией установку на свои планшеты российской операционной системы, которая находится в собственности «Ростелекома». Reuters сообщает, что Китай хочет использовать ее для предстоящей в 2020 году переписи населения.

Также издание отмечает, что сегодня известно о запланированных 360 тысячах гаджетов.

Другой скрытый источник рассказал о якобы состоявшейся презентации планшетов, которые уже готовы к использованию.

Напомним, что 1 августа 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с уверенностью заявило, что в скором времени устройства компании Huawei начнут выходить в основе с российской операционной системой «Аврора».

Ранее GazetaSPB сообщила, что Китай проявил желание продолжить торговые переговоры с США.

Huawei Китай и Россия ОС "Аврора"
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